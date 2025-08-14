河南靶向監督優化營商環境

2025年5月22日，工人在位於河南洛陽的洛軸集團風電三車間生產線上作業。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月14日電／據中央紀委國家監委網站消息，不久前，河南省濮陽縣紀委監委工作人員在走訪調研時，收到轄區某公司反饋新建項目推進中手續辦理涉及部門多、環節多，進展較為緩慢。該縣紀委監委及時將困擾企業的問題反饋至相關部門，監督推動行政審批、建設管理等部門靠前服務，積極協助辦理相關手續，為企業順利投產保駕護航。



良好的營商環境是激發經營主體活力、推動高質量發展的重要保障。今年以來，河南省紀檢監察機關立足職能職責，把優化營商環境作為監督重點，聚焦涉企行政執法、政務服務、惠企政策落實等方面的突出問題，層層擰緊責任鏈條，著力破解堵點難點，嚴懲背後的責任、作風和腐敗問題，持續推動優化營商環境。



河南省紀委監委堅決扛牢監督責任，制定全省紀檢監察機關優化營商環境監督治理工作方案，圍繞涉企行政執法、政務服務、惠企政策落實等方面，梳理明確16項監督重點，壓緊壓實地方黨委政府主體責任、職能部門主管監管責任，確保優化營商環境改革要求落實落地、一貫到底。全省紀檢監察機關瞄准監督靶心，整合監督力量，緊盯各方主體，全方位查堵點、找症結。



三門峽市紀委監委聯合市委辦開展一線督查，督促市發改委、市司法局等相關職能部門全面自查，開列問題清單，建立整改台賬，持續跟蹤督辦，推動職能部門整改問題146個。滎陽市紀委監委通過實地走訪、個別訪談等方式，深入瞭解優化營商環境改革舉措落實情況，面對面收集企業問題、困難、意見建議，梳理建立台賬，持續打通有關堵點難點。



涉企行政執法亂收費、亂檢查、亂查封等問題侵害企業權益，損害營商環境。泌陽縣紀委監委聚焦以罰代管、同案異罰等突出問題，統籌城管、人社、財政等部門資源，搭建監督平台，通過數據關聯、碰撞比對、篩選分析等方式查找疑點數據，起底問題線索。範縣紀委監委聯合縣審計局、縣市場監督管理局等單位成立評查小組，對涉企相關案件開展全覆蓋“質量體檢”，切實維護企業合法權益。

