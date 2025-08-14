富權：823投票朝野都將遇“正反”技術難題

中評社香港8月14日電／澳門新華澳報14日發表富權文章：“八二三”投票朝野各黨都將遇到“正反”技術難題。以下為文章內容。



即將到來的八月二十三日投票，共有兩項。其中的“重啟核三公投”，是屬於全島性的投票活動；而“立委罷免”投票，則僅是在涉事的七名中國國民黨籍“立委”所在的選區進行投票，當然是聯同“重啟核三公投”投票一道進行，亦即在這七個選區，每一名選民的手中都有兩張選票。



在這七個選區以外的各縣市或涉事“立委”所在縣市的“非罷免”選區，“選情”相對單純。選民們只需對主文為“您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？”的“重啟核三公投”投下同意票或不同意票，簡單利落。而按照《公民投票法》第二十九條的規定，“有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上者，即為通過。有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足前項規定數額者，均為不通過。”“公投案”倘獲得通過，如果“公投案”通過的內容與“政府”現行政策相牴觸，“政府”必須根據“公投”結果調整政策。如“公投案”涉及到修改法律，通過後，“政府”需要依照“公投”結果，修改相關法律條文。



因此，無論是屬於“正方”的台灣民眾黨及中國國民黨，還是屬於“反方”的民進黨，在對其支持者進行投票動員時，就只需進行簡單明了的動員，要求支持者投下“同意票”或“不同意票”即可。



但在有“罷免立委”投票的七個選區，亦即羅明才所在的新北市第十一選區；林思銘所在的新竹縣第二選區；顏寬恆所在的台中市第二選區，楊瓊瓔所在的台中市第三選區，江啟臣所在的台中市第八選區；馬文君所在的南投縣第一選區，游顥所在的南投縣第二選區，則“選情”則較為複雜，因為朝野三黨對“罷免”投票的要求，正好是與“重啟核三公投”投票的要求相反。亦即國民黨和民眾黨要求其支持者對“罷免”投下“不同意票”，民進黨則要求其支持者投下“同意票”。

