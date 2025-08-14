7月我國貨物貿易進出口同比增長6.7%

2025年6月29日，汽車運輸船在山東港口煙台港裝運出口汽車（無人機照片）。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月14日電／據人民日報報導，據海關統計：7月，我國貨物貿易進出口總值3.91萬億元，同比增長6.7%，增速比6月加快1.5個百分點，創年內新高。其中，出口2.31萬億元，同比增長8%；進口1.6萬億元，同比增長4.8%。今年前7月，我國貨物貿易進出口總值25.7萬億元，同比增長3.5%。



從貿易方式看，前7月，我國一般貿易進出口16.44萬億元，增長2.1%，占我國外貿總值的64%。同期，加工貿易進出口4.6萬億元，增長6.3%。



從貿易夥伴看，前7月，我國與東盟貿易總值為4.29萬億元，增長9.4%，占我國外貿總值的16.7%。我國與歐盟貿易總值為3.35萬億元，增長3.9%，占我國外貿總值的13%。同期，我國對共建“一帶一路”國家合計進出口13.29萬億元，增長5.5%。



從經營主體看，前7月，民營企業進出口14.68萬億元，增長7.4%，占我國外貿總值的57.1%，比去年同期提升2.1個百分點。同期，外商投資企業進出口7.46萬億元，增長2.6%，占我國外貿總值的29%。



從進出口商品類別看，前7月，我國出口機電產品9.18萬億元，增長9.3%，占我國出口總值的60%。



