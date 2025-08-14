國安機關披露反華組織“政治避難”鬧劇內幕

4月15日，觀眾參觀“大國安瀾 復興有我——全民國家安全教育10周年主題展覽”。當日，“大國安瀾 復興有我——全民國家安全教育10周年主題展覽”在北京市檔案館開幕。據瞭解，展覽展出視頻和圖片400餘件、實物40多件，即日起對有關單位和社會公眾開放，實行預約制參觀，暫定8月末結束。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月14日電／據央視新聞客戶端報導，“畫面要暴力血腥”“要動感，要抓拍”“效果要‘慘’”……這不是片場，而是境外反華組織精心策劃的一場“政治避難”鬧劇。近日，國家安全機關破獲了一起境內人員在反華組織教唆下，偽造“受迫害”材料，損害我國家利益的案件。



“精心”準備的劇本



張某早年因企業經營不善背負債務，便萌生赴境外務工的想法。然而，出國後的情況與張某的設想天差地別。因其不具備合法身份，時刻面臨著被遣返的風險，高昂的生活成本和缺乏保障的工作境況使得張某難以立足。就在張某走投無路時，某境外反華組織伸出“援手”，教唆張某編造所謂在境內“受迫害”的故事，承諾張某可通過“政治庇護”獲得合法居留身份。在該組織的安排下，張某選擇鋌而走險，並多次參加在我駐外使領館前的反華活動。



為提高“受迫害”的真實性，該反華組織成員遞給他一份精心準備的劇本，要求他拍攝影像資料。張某隨即與境內親屬金某聯繫，表達其需要相關“佐證材料”。金某明知此行為違法，但在張某利誘下，組織兩名人員假扮警察，前往張某父母家中偽造現場，拍攝數張所謂“警察暴力執法”的照片，並發送給張某。然而，境外反華組織在收到照片後，未履行對張某的所謂“承諾”，張某個人境況仍未改變。



確鑿的違法事實



國家安全機關掌握情況後，依法對涉案人員開展行政執法工作。起初金某對個人違法行為避重就輕，意圖蒙混過關，但在我國家安全機關嚴格規範的執法、扎實完善的證據面前，其放棄僥幸心理，如實供述了違法活動事實。該案中，張某為一己之利，參加境外反華活動，抹黑祖國，為反華勢力提供煽宣“彈藥”，但最終竹籃打水一場空。金某在明知張某要求違法的情況下，仍組織人員偽造相關材料。上述人員的行為不僅觸犯國家相關法律，更損害我國家形象，危害我國家利益。