司法部強調行政檢查“該嚴則嚴、當寬則寬”

中評社北京8月14日電／據新華社報導，記者13日從司法部獲悉，司法部認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，積極開展規範涉企行政執法專項行動，堅持在法治軌道上推進行政檢查工作，“該嚴則嚴、當寬則寬”。專項行動截至目前，亂檢查得到有效遏制，今年上半年全國行政檢查數量較去年同期下降30%以上，入企入戶檢查減少48.3萬次，極大減輕企業迎檢負擔。



據介紹，國務院辦公廳印發的《關於嚴格規範涉企行政檢查的意見》，針對企業和群眾反映強烈的檢查頻次過高、檢查事項多等突出問題，作出系統全面規範。專項行動通過嚴格規範涉企行政檢查，進一步優化營商環境，穩定市場預期，提振發展信心，形成讓企業放心幹事、安心發展的良好局面。



司法部有關負責人介紹，嚴格規範涉企行政檢查，既要遏制擾企無實效的亂檢查，也要堅守法治底線，避免一刀切，防止該查不查、該嚴不嚴。事關人民群眾生命健康安全的檢查切實執行到位，決不能“走過場”。2025年上半年，市場監管部門共查辦食品違法案件18.1萬件，罰沒7.4億元，移送司法機關653件，實施從業限制1372人，高壓震懾態勢得到持續強化。



在強化智慧監管方面，各地大力推行“掃碼入企”、開展非現場檢查等方式，減少入企現場檢查頻次，提升檢查質效。充分運用人工智能、大數據、遠程智慧監管等技術手段，在不幹擾企業正常生產經營的前提下保證必要的檢查得到有效開展。同時，各地積極探索實行差異化監管，根據企業信用風險分類結果，合理確定、動態調整抽查比例和頻次，提升檢查精準度。對於經營比較規範、信用等級高的企業，不需頻繁進行檢查；對於管理不規範、風險等級高的企業注重加強管理。



“執法必嚴、違法必究是必須恪守的法治原則。”司法部有關負責人表示，各級行政執法機關必須依法認真履責，充分發揮行政檢查對引導規範企業合法經營、預防糾正違法行為的重要作用。對關係到人民群眾生命健康和公共安全等領域，做到應查必查、應查盡查，不能機械地受頻次限制，不能走過場、搞形式主義，確保檢查有效。



