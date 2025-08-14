財政部下達11.46億農業防災救災資金

中評社北京8月14日電／據人民日報報導，記者13日從財政部瞭解到：財政部近日會同農業農村部下達中央財政農業生產防災救災資金11.46億元，支持13個糧食主產省份實施秋糧“一噴多促”，全力做好防災減災促穩產工作。據介紹，中央財政重點對玉米、大豆、中稻等主要秋糧作物噴施植物生長調節劑、葉面肥、抗逆劑、殺菌殺蟲劑等給予補助，為穩定秋糧生產、全年糧食豐收提供有力保障。