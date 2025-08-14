【
大
中
小
】 【
打 印
】
財政部下達11.46億農業防災救災資金
http://www.CRNTT.com
2025-08-14 13:06:40
中評社北京8月14日電／據人民日報報導，記者13日從財政部瞭解到：財政部近日會同農業農村部下達中央財政農業生產防災救災資金11.46億元，支持13個糧食主產省份實施秋糧“一噴多促”，全力做好防災減災促穩產工作。據介紹，中央財政重點對玉米、大豆、中稻等主要秋糧作物噴施植物生長調節劑、葉面肥、抗逆劑、殺菌殺蟲劑等給予補助，為穩定秋糧生產、全年糧食豐收提供有力保障。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
財政部加力支持提升特殊教育學校辦學能力
(2025-08-13 20:07:27)
“青禾農遺行動：全球文化共栖”活動舉行
(2025-08-13 20:06:45)
中日韓農業部長會議在韓國召開
(2025-08-12 17:15:36)
深化閩台現代農業合作：實踐困境與破解之道
(2025-08-12 16:32:05)
果農角逐“甜桃王” 展現平穀桃產業成果
(2025-08-11 18:15:00)
農民種糧“好收成”如何變為“好收益”
(2025-08-11 17:15:38)
六盤水鐘山區：精準監督築牢糧食安全根基
(2025-08-11 15:04:45)
楊儒門：台灣農業絕對不能拿去交換美國關稅
(2025-08-09 00:48:54)
惠民投入做“加法” 多部門協手保障民生
(2025-08-08 16:13:11)
黑龍江支持高端智能農機裝備產業發展
(2025-08-07 11:44:24)