“高校畢業生離校後就業服務”小程序上線
2025-08-14 13:11:54
中評社北京8月14日電／據人民日報報導，近日，教育部上線“高校畢業生離校後就業服務”小程序，為離校畢業生提供不斷線就業服務。小程序匯集國家大學生就業服務平台內的崗位信息，結合畢業生的教育背景、求職期望等，為離校未就業畢業生持續推薦針對性強的就業崗位信息。
高校畢業生打開微信客戶端的“發現—小程序”，在搜索框中搜索“高校畢業生離校後就業服務”即可訪問。未來，“高校畢業生離校後就業服務”小程序將持續優化服務功能，整合更多就業資源，確保離校後就業工作持續有力，助力高校畢業生充分就業。
