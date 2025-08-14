【
大
中
小
】 【
打 印
】
台風“楊柳”在福建漳浦沿海登陸
http://www.CRNTT.com
2025-08-14 13:14:45
中評社北京8月14日電／據新華社報導，據福建省氣象台消息，今年第11號台風“楊柳”的中心已於8月14日0時30分前後在福建省漳州市漳浦縣沿海登陸，登陸時中心附近最大風力11級（30米／秒，強熱帶風暴級），中心最低氣壓990百帕。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
國家防總提升粵閩防台風應急響應至三級
(2025-08-14 13:06:01)
台風“楊柳”來襲 粵提升防風應急響應至Ⅱ級
(2025-08-13 16:22:40)
土耳其購買“台風”戰機“又邁進一步”
(2025-07-26 11:05:34)
台風“韋帕”在越南登陸
(2025-07-22 17:10:27)
香港天文台上午9時20分改發十號颶風信號
(2025-07-20 12:45:54)
台風正面吹襲 澳門中午12時半掛十號風球
(2025-07-20 11:36:35)
11條河18個站超警 廣西發佈洪水藍色預警
(2025-06-15 12:15:31)
水利部部署台風“蝴蝶”暴雨洪水防禦工作
(2025-06-13 16:19:30)
香港天文台：一號戒備信號會在今早維持
(2025-06-11 13:01:20)