台風“楊柳”在福建漳浦沿海登陸

中評社北京8月14日電／據新華社報導，據福建省氣象台消息，今年第11號台風“楊柳”的中心已於8月14日0時30分前後在福建省漳州市漳浦縣沿海登陸，登陸時中心附近最大風力11級（30米／秒，強熱帶風暴級），中心最低氣壓990百帕。