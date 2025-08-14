甘肅省監委向省人大常委會報告專項工作

中評社北京8月14日電／據中央紀委國家監委網站消息，“2024年以來，全省推動整改問題5.6萬個，解決群眾急難愁盼問題4.3萬個，向群眾退還財物86.2億元，查處群眾身邊不正之風和腐敗問題12354件、處理19470人、移送檢察機關412人，挽回經濟損失25.1億元……”7月29日，甘肅省委常委、省紀委書記、省監委主任王賦代表省監察委員會向省十四屆人大常委會作關於整治群眾身邊不正之風和腐敗問題工作情況的專項報告。



為做好此次專項工作報告，甘肅省監委及時組建工作專班，專門制定報告專項工作實施方案，通過扎實深入開展調研、廣泛徵求報告意見建議等，為此次報告專項工作打下堅實基礎。



此次專項工作報告中，甘肅省監委從深入整治鄉村振興領域突出問題、大力整治重點民生領域突出問題、用情用力辦好群眾身邊實事、強力推動糾風治亂、嚴肅查處群眾身邊“蠅貪蟻腐”等5個方面，報告了全省整治群眾身邊不正之風和腐敗問題工作及成效。



深入整治鄉村振興領域突出問題，查處貪污侵占集體資金、違規處置集體資產等問題1936件，收回村集體經濟組織流失資金3188.1萬元，督促整改鄉村振興資金使用監管問題2038個，查處騙取套取、貪污侵占等問題488件。大力整治重點民生領域突出問題，查處違規套取醫保基金醫藥機構，追回、扣減、處罰資金3.7億元；督促整改養老服務問題1402個，追回養老資金1145.9萬元。用情用力辦好群眾身邊實事，全面排查糾治“人情保”“關係保”問題，新納入低保對象25.8萬人，動態退出29.5萬人；開展拖欠農民工工資問題整治，為7.4萬名農民工追回欠付工資。強力推動糾風治亂，化解省列重大遺留問題74個；全省查處不作為問題7733起、處理1.3萬人；開展規範涉企行政執法行動，為企業挽回經濟損失870餘萬元……



甘肅省監委將認真落實本次省人大常委會會議的審議意見，以堅定的態度、務實的舉措、有力的行動，推動全省群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治不斷取得新的更大成果。