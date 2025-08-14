四部門詳解兩項貼息政策

8月13日，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，財政部副部長廖岷，財政部金融司司長於紅，商務部服務貿易和商貿服務業司負責人王波，中國人民銀行信貸市場司負責人車士義，金融監管總局新聞發言人、政策研究司司長郭武平介紹個人消費貸款貼息政策和服務業經營主體貸款貼息政策有關情況，並答記者問。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月14日電／據新華社報導，日前，財政部等部門對外發布了《個人消費貸款財政貼息政策實施方案》和《服務業經營主體貸款貼息政策實施方案》。



這兩項貼息政策有何特點？將發揮何種效用？在13日舉行的國新辦新聞發布會上，財政部、商務部、中國人民銀行、金融監管總局有關負責人進行了介紹。



消費貸款領域的“國補”來了



財政部副部長廖岷表示，這兩項貼息政策，有人稱之為消費貸款領域的“國補”，是非常形象的。



廖岷稱，個人消費貸款貼息政策直接惠及廣大人民群眾。貼息對象為，居民使用的相關貸款經辦機構個人消費貸款中實際用於消費的部分，包括單筆5萬元以下日常消費，以及單筆5萬元及以上的重點領域消費。貼息比例為1個百分點，大體為當前商業銀行個人消費貸款利率水平的1／3，政策實施期為1年。



服務業經營主體貸款貼息政策方面，廖岷稱，政策聚焦餐飲住宿、健康、養老、托育、家政、文化娛樂、旅遊、體育等8類主要領域。貼息比例為1個百分點，可以貼息1年。“上述領域的服務業經營主體單戶享受貼息的貸款規模最高是100萬元，單戶享受貼息最高1萬元。”



“為擴大政策覆蓋面，兩項貼息政策設計上充分體現了普惠性，全面覆蓋居民日常消費和各類群體，滿足人民群眾多元化、多層次的消費需求。”廖岷說。



財政部金融司司長於紅表示，這兩項貼息政策沒有設置複雜的申請程序，盡量讓大家做到“省錢又省心”。只需要滿足一些基本、必要的條件，就可享受政策支持。

