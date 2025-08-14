“普特會”前　歐美烏視頻會“通氣”

5月15日，烏克蘭總統澤連斯基在土耳其安卡拉的烏克蘭大使館舉行新聞發布會。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月14日電／據新華社報導，烏克蘭總統澤連斯基13日稱，歐洲和美國領導人當天就與俄方談判原則達成五項共識，包括烏方必須直接參與俄烏衝突的和平解決，若俄方不同意停火則應加強對俄制裁等。



美國總統特朗普同一天說，如果俄羅斯總統普京不接受俄烏停火提議，將面臨“非常嚴重後果”。



五項共識



據烏克蘭國家通訊社13日報導，在德國首都柏林訪問的澤連斯基當天在與德國總理默茨舉行的聯合新聞發布會上稱，歐洲和美國領導人就與俄方談判原則達成五項共識。



澤連斯基稱，五項共識包括烏方必須直接參與俄烏衝突的和平解決，與烏克蘭有關的一切只能與烏方討論，應籌備召開烏美俄三方會談，必須停火並明確對烏克蘭的安全保障，若俄方不同意停火則應加強對俄制裁。



澤連斯基稱，當天他和默茨一起與特朗普、歐盟委員會主席馮德萊恩、北約秘書長呂特以及芬蘭總統斯圖布、法國總統馬克龍、意大利總理梅洛尼和波蘭總統納夫羅茨基等舉行了視頻會晤。



澤連斯基在記者會上說，停火必須成為美俄總統會晤的重點議題，希望會晤能夠立即促成停火，並為烏克蘭提供強有力的安全保障。他還說，烏克蘭必須參與所有事關其國家未來的談判，俄羅斯不應被賦予否決烏克蘭加入北約的權力。

