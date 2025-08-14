【
我國算力總規模位居全球第二
http://www.CRNTT.com
2025-08-14 13:16:30
中評社北京8月14日電／據新華社報導，國家發展改革委黨組成員、國家數據局局長劉烈宏8月14日在國新辦舉行的“高質量完成‘十四五’規劃”系列主題新聞發布會上介紹，“十四五”時期我國數字基礎設施實現長足發展。我國數字基礎設施在規模、技術等方面處於世界領先地位，截至2025年6月底，5G基站總數達到455萬個，千兆寬帶用戶達2.26億戶，算力總規模位居全球第二，有力帶動經濟社會發展。
