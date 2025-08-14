【
2024年全國數據企業數量超40萬家
http://www.CRNTT.com
2025-08-14 13:14:06
中評社北京8月14日電／據新華社報導，國家發展改革委黨組成員、國家數據局局長劉烈宏8月14日在國新辦舉行的“高質量完成‘十四五’規劃”系列主題新聞發布會上介紹，“十四五”時期我國數據產業規模快速增長，據國家數據發展研究院研究，2024年，全國數據企業數量超40萬家，數據產業規模達5.86萬億元，較“十三五”末增長117%，預計未來幾年仍將保持較高的增長水平。
