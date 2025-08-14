一批違法違規涉軍自媒體賬號被處置

中評社北京8月14日電／據央視新聞客戶端報導，近期，一些自媒體賬號違反《互聯網軍事信息傳播管理辦法》，違規發布涉軍信息，誤導公眾認知，損害軍隊形象，社會影響惡劣。軍地職能部門依法依規處置了一批網上違法違規信息及自媒體賬號，現遴選通報有關典型案例。



一、冒充官方賬號。網絡賬號“南部衛士”“聯參智庫服務”“聯勤保障”等與軍隊單位開辦的網絡賬號雷同，以高仿賬號冒充官方賬號，發布內容多為涉軍信息，蹭炒軍事熱點吸粉牟利。



二、編撰軍事謠言。網絡賬號“乖乖兔軍情”利用AI編造“中國四大鎮魂武器”等謠言信息，誤導認知。網絡賬號“軍事課代表”發布所謂“解析裝備細節”“分析戰術戰法”“解讀軍事行動”等內容，部分文章需付費購買瀏覽，借軍事話題違規牟利。



三、歪曲解讀軍史。網絡賬號“紅小岩的自留地”“紅小岩談古論今”“紅小岩的後花園”等，稱抗美援朝志願軍飛行員、空軍一級戰鬥英雄張積慧“戰績有水分”，質疑污蔑英烈功績，借黨史軍史嚴肅話題引流牟利。



四、抹黑軍隊形象。網絡賬號“軍創怡姐”“蘇州怡姐”利用所謂“答疑視頻”，發布“在XX地服役有什麼危害”等誤導性內容，抹黑軍隊形象。



五、消費擁軍情懷。網絡賬號“秦淮河畔”自稱退役軍人，長期發布身穿各式軍服或軍服仿製品的短視頻，為個人賬號違規引流。



六、暴露部隊營區。網絡賬號“楊陽陽”自稱90後留守軍嫂，發布多篇“部隊家屬院”短視頻，內容含各類訓練設備，並標注定位，暴露軍隊敏感信息。



軍地相關部門負責人表示，將持續貫徹落實《互聯網軍事信息傳播管理辦法》，堅決依法依規打擊自媒體涉軍違法違規行為，從嚴查處發布和炒作不實信息賬號主體，曝光典型案例。同時歡迎有關部門和網民積極參與舉報，共同打造良好涉軍網絡環境。