對美俄總統會晤，歐洲擔心什麼？

中評社北京8月14日電／據新華社報導，美國總統特朗普和俄羅斯總統普京定於15日在美國阿拉斯加州舉行會晤，討論和平解決烏克蘭危機的長期方案。13日，在德國總理默茨的推動下，德法英等歐洲國家、北約和歐盟的領導人以及烏克蘭總統澤連斯基同特朗普舉行視頻會議，體現出歐方對本次會晤的高度關注，以及對自身利益被忽視的深度憂慮。此次會議談了哪些重要內容？與會各方有何反應？美歐暴露出哪些分歧？



視頻會議都談了什麼？



默茨在視頻會議後的新聞發布會上介紹，此次會議分為三個階段，首先是他和澤連斯基共同與法國、英國、波蘭、意大利和芬蘭等國領導人或外長，以及歐盟委員會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席科斯塔和北約秘書長呂特進行視頻磋商，隨後特朗普加入視頻會議，就俄美總統會晤事宜進行溝通。最後，作為“志願聯盟”主要參與國，德法英三國領導人與澤連斯基就解決烏克蘭危機進一步協調立場。



默茨表示，他和其他參會者向特朗普重申了歐洲就俄美總統會晤提出的五點要求：即歐洲和烏克蘭的根本安全利益必須得到維護；任何協議都必須以俄烏停火為起點；烏克蘭已準備好就領土問題進行談判，但不承認俄羅斯對占領領土的主權合法性；為烏克蘭提供強有力的安全保障並提升烏武裝部隊的防禦能力；談判必須成為跨大西洋共同戰略的一部分。



澤連斯基則表示，停火必須成為美俄總統會晤的重點議題，並希望此次會晤能夠促成立即停火，為烏克蘭提供強有力的安全保障。他還說，烏克蘭必須參與所有事關其國家未來的談判，俄羅斯不應被賦予否決烏克蘭加入北約的權力。



此外，默茨和澤連斯基均呼籲，如果在阿拉斯加會晤中俄方沒有做出讓步，美歐應加大對其施壓力度。默茨說，特朗普瞭解並基本認同這一立場。他們已約定，特朗普將在與普京會晤後向澤連斯基和歐洲領導人通報會晤情況。

