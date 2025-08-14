美“金穹”系統細節曝光　資金技術難題不少

5月20日，美國總統特朗普在白宮發布名為“金穹”的天基導彈防禦系統的發展規劃。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月14日電／據新華社報導，根據美國政府最新幻燈片演示，研發中的“金穹”天基導彈防禦系統包含四層防禦系統，一層基於衛星，三層部署在陸地，其中11個短程導彈發射裝置將分布在美國本土、阿拉斯加和夏威夷。



路透社報導說，幻燈片展示了該導彈防禦系統“前所未有的複雜性”和研發過程中的技術難題。



四層防禦系統



路透社13日報導，美國政府上周在亞拉巴馬州亨茨維爾以幻燈片形式向防務承包商展示“金穹”系統細節。材料顯示，“金穹”系統架構由四個集成層組成：一個天基傳感和目標瞄准層，用於導彈預警、跟蹤及“導彈防禦”；三個陸基層，包含導彈攔截器、雷達陣列，還可能配備激光武器。



美國總統特朗普5月發布“金穹”天基導彈防禦系統發展規劃，稱該系統將與美國現有的導彈防禦能力整合，計劃在2028年內實現“全面運轉”。一旦完全建成，將能夠攔截從世界其他地方甚至太空發射的導彈，整個系統將耗資約1750億美元。



衆多美國媒體和專家質疑，“金穹”計劃在技術研發和資金安排上都面臨嚴峻挑戰，特朗普設定的時間表則進一步增加了項目的實施難度。專家警告說，“金穹”系統具有濃厚的進攻性色彩，違反《外空條約》倡導的和平利用原則，將進一步加劇太空軍備競賽。



大號“鐵穹”



路透社說，“金穹”計劃的靈感來自以色列的“鐵穹”，但由於其需要保護的面積及各種威脅的複雜性，“金穹”要大得多。

