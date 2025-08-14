國際無線電加密算法再現“後門”

中評社北京8月14日電／據新華社報導，陸地集群無線電標準（TETRA）由歐洲電信標準協會制定，是國際上應用最廣的無線電加密通信標準之一，被摩托羅拉、賽普樂等相關通信設備生產企業廣泛採用，使用範圍遍布100多個國家，主要用於警察、救援、軍隊等部門的加密通信或關鍵基礎設施工業控制系統的數據傳輸。



2023年，荷蘭安全公司Midnight Blue研究團隊發布報告稱，TETRA的加密算法存在“後門”，部分設備間的無線電加密通信可被快速破解。之後，歐洲電信標準協會建議使用該算法進行敏感通信的用戶需要在TETRA的基礎上增加“端到端加密”。然而，今年8月，Midnight Blue團隊再次宣布，至少有一種歐洲電信標準協會認可的端到端加密系統也存在與TETRA“後門”類似的漏洞。



研究人員認為，用戶可能在不知情的情況下，獲得了有漏洞、可被破解的無線電加密通信系統。



巧合的“後門”



TETRA由歐洲電信標準協會於1995年發布。該標準包含四種加密算法——TEA1、TEA2、TEA3和TEA4，無線電設備製造商可根據產品用途和客戶需求使用這四種算法。名義上，四種加密算法都使用80位密鑰，即使到今天，如此長度的密鑰仍能提供較高的安全性。



問世以來，TETRA的加密算法長期處於保密狀態，只能提供給簽署保密協議且受信任的第三方，如摩托羅拉等無線電設備製造商，且製造商必須在其產品中加入保護措施，以確保這些算法不會被輕易提取和分析。



荷蘭研究人員購買了摩托羅拉某型無線電設備，並突破了摩托羅拉的保護措施，找到並提取這些算法。在對算法進行逆向研究後，他們發現了TEA1中的“後門”。

