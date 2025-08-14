中西醫“結而不合”的痛點如何解

7月20日，在河南省商丘市中醫院，中醫師調配“三伏貼”所需中藥。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月14日電／據新華社報導，回想起兩年前畢業找工作碰壁的那個夏天，李凱旋仍然無法釋懷。



李凱旋博士階段攻讀的是中西醫結合專業，當時非常想去一家公立三甲綜合醫院（以下簡稱“西醫院”），該院外科主任也想接收中西醫結合方面的人才，覺得他很合適。但遺憾的是，李凱旋並未拿到錄用函，最終進入一家公立三甲中醫類醫院（以下簡稱“中醫院”）工作。



“中西醫結合方向聽起來‘左右逢源’，找工作時卻很容易陷入‘兩邊都不待見’的窘境。”李凱旋告訴科技日報記者，因名額緊張、手續煩瑣，該方向醫師很難進入西醫院的西醫科室。



李凱旋遭遇的只是中西醫結合醫學從業者面臨的困境之一。記者在採訪中發現，高層次人才匱乏、中西醫理論“結而不合”、無專屬競爭賽道等諸多問題正成為中西醫結合發展的卡點痛點。



強化研究生教育，填補高層次人才缺口



新冠疫情肆虐之時，全世界的抗疫效果不盡人意，而我國做到低感染率、低死亡率。這其中，我國獨有的中西醫結合醫學立下汗馬功勞。



當前，中西醫結合醫學依然在其優勢領域發光發熱。



今年4月，一位60多歲的乳腺癌患者因化療聯合免疫治療引發全身剝脫性皮炎，嚴重的繼發性感染危及生命。其就診的腫瘤醫院束手無策，當即下了病危通知書。隨後，家屬將患者轉至中日友好醫院中西醫結合腫瘤內科，經過近2周的中醫內服外治，剝脫性皮炎得到有效控制，患者脫離了生命危險並順利出院。

