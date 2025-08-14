博主起號亂象叢生亟待規制

中評社北京8月14日電／據新華社報導，近日，杭州地鐵9號線客運中心地鐵站，一名男子身穿黑絲上衣，身披黑鬥篷，在地鐵開門時，以爬行的方式進入車廂，行為詭異，有乘客被嚇到尖叫著跑開。



據悉，該男子疑為起號炒作——其在短視頻平台上發布一則視頻，並配文稱“我能（起號）成功嗎”？事發後，相關短視頻平台發布通報：經核查，該賬號以不當行為博取流量，涉嫌擾亂公共秩序，造成惡劣影響，已被無限期封禁。



這種極端起號行為並非個例。《法治日報》記者近日調查發現，現實中，一些博主為了快速起號（指在社交媒體平台開通賬號後，通過運營短時間內積攢一定的粉絲量、獲得較高的流量曝光），無所不用其極，採取了許多奇葩甚至違反法律規定的起號方式，造成了不良社會影響。



為博流量不擇手段



博主“王××”於7月29日發布了一個在公交車捏爆牛奶的視頻，視頻中該博主將袋裝牛奶捏爆噴灑到前排乘客的身上，導致車廂里、車座上、玻璃上到處都是牛奶。視頻獲得了近5萬點贊。



這樣的公共場合如地鐵、公交車為何會成為一些博主乃至“網紅”的表演場？原來，是這些博主接了“挑戰”。



接挑戰視頻是指接受網友評論的挑戰並將過程製作成視頻發在平台。記者觀察發現，近期，有很多博主，特別是剛開賬號的，都選擇了這一“賽道”。



有博主接受的挑戰是隨機找一個路人將飲料潑在對方身上，看對方什麼反應；有博主的挑戰是去搶陌生人的飯吃；有博主的挑戰內容是戴著黑色頭套去銀行取錢；更有甚者，挑戰的內容是拿著面粉在公安局前吸兩口，跟警察對視一眼轉身就跑等。

