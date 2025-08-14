以教育家精神驅動新時代高等美術教育發展

中評社北京8月14日電／據新華社報導，近日，中央美術學院院長林茂在接受新華網專訪時表示，中央美術學院始終堅持以“立德樹人”為根本，以“藝術為社會主義現代化建設服務”理念為統領，把教育家精神深度融入人才培養、科研創作、社會服務與國際合作全過程，積極探索高等美術教育高質量發展的創新路徑與實踐模式。



以師道為魂 構建“大先生”成長路徑



教育家精神強調堅定理想信念、厚植人民情懷、涵養育人情志。中央美術學院堅持“以成果為導向”，構建起從青年到中堅、從中堅到戰略人才的“央美先生”成長機制。學校制定《中央美術學院人才戰略綱要》，明確新時代藝術教育工作者的六類發展目標，聚焦引育並舉、梯隊建設、崗位多元，推進“師資博士後”“人才蓄水池”等制度落地。



學校通過實施“種子計劃”確保人才梯隊建設，努力培養新時代優秀的人民藝術家，培養新時代優秀的藝術教育家，造就各學科專業領域的領軍人物，建設政治過硬、適應新時代要求、具備現代大學管理能力的管理隊伍。與此同時，學校實施“德藝雙馨”表彰機制和“榮休儀式”等儀式化榮典，繼續弘揚愛國為民、崇德尚藝的優良傳統。



以講壇為基 打造教育家精神實踐舞台



學校推動課程內容與時代主題緊密結合，全面推進課程思政，深入實施“課展融合”，將“情境式授課＋情境式創作”融入教學流程。創新性推進“社會大課堂”教學創作行動，持續提升師生的創作激情與藝術創造力。強化基礎教學和基礎訓練，打造扎實基本功，在基礎教學中強化創作教學，設置豐富多元的外出考察和思政教育相融合的特色課程，在專業教學中倡導傳承與創新相結合。



在教學研討中，強化“問題導向、生活導向、時代導向”三維評價，鼓勵教師圍繞城鄉變遷、文化認同、生態環境等主題引導學生展開創作。我們堅持“一課一案、一展一研”的理念，把教學改革成果轉化為評價材料、學術成果和示範案例，構建“課堂——作品——學術——實踐”的閉環體系，真正把教育家精神植根於教書育人的第一線。

