水下考古，從淺海邁向深海

文物工作者使用深潛設備提取水下文物。（圖片來源：中國（海南）南海博物館） 中評社北京8月14日電／據新華社報導，正值暑期，海南省瓊海市中國（海南）南海博物館迎來許多觀眾，日均客流量較平時增長近五成。館內人氣最旺的，當數“深藍寶藏——南海西北陸坡一二號沉船考古成果特展”展廳。



展廳內，一件珐華貼金鏤空孔雀牡丹紋大罐靜靜伫立，釉色華美，鏤空和貼金工藝令人驚嘆。然而就在去年，它還與超過10萬件瓷器、原木“躺”在約1500米深的海底。



“第一次在深潛器的監視器裡看到南海西北陸坡一號、二號沉船遺址時，所有人都被震撼了。那裡就像一個被時間封存的‘寶盒’，保存得非常完整。”中國（海南）南海博物館館長辛禮學說，這場始於2022年的考古發現，標誌著我國水下考古從淺海邁向深海的歷史性突破。



突破關鍵技術，向更深的大海進發



2022年10月23日，晴。“深海勇士”號載人潛水器正執行第500次潛航任務。突然，潛航員發出驚呼：“發現大片陶罐！數以萬計！”



此時，“深海勇士”號位於海南島東南方向海域，距三亞市大約150公里。這裡被稱作“南海西北陸坡”，兩艘古代沉船的發現，震驚了世界。這是我國首次在約1500米深海發現明代沉船遺址。



1500米深，意味著什麼？那裡是終年黑暗的“深海無人區”，巨大的水壓遠遠超過潛水員所能承受的極限。“2018年之前，中國的水下考古基本局限於40米以內的淺海。”辛禮學說，“深海考古和淺海考古不同，沒有科技的支撐，深海就是一片考古盲區。”



極端環境帶來巨大的挑戰。“這次的考古發現，非常罕見；這樣的深海考古，對於我們來說沒有先例可循。”南海西北陸坡沉船遺址考古調查項目領隊宋建忠說，完成這次挑戰，有賴於一項醞釀了10多年的“黑科技”。

