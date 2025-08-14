前女子體操運動員商春鬆跑酷項目奪冠

8月13日，中國選手商春鬆在比賽中。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月14日電／據新華社報導，13日進行的成都世運會跑酷項目女子自由式比賽賽後出現大反轉，中國體操隊前隊員、體操奧運季軍商春鬆原本在決賽中獲得22.7分，排名第二。頒獎儀式前，裁判組更改了她的成績，將她的完成分提高了兩分，商春鬆最終以24.7分奪冠。



下午的預賽中，商春鬆獲得24.1分，排名第一晉級決賽，其中13.5的難度分一騎絕塵。決賽中，最後一個出場的商春鬆出現了一個小失誤，完成分僅得到9.2分，總分22.7分排名第二。難掩失落的商春鬆在混采區接受採訪後，排名第一的日本選手長井妮妮和中國隊男子選手富思達紛紛上前安慰她。



然而，頒獎儀式前，裁判組將商春鬆的完成分從9.2分改為11.2分，她的總分上升到24.7分躍至第一。長井妮妮以22.9分獲得銀牌，阿根廷選手摘銅。



頒獎儀式後，當日在女子自由式比賽場邊執裁的周俊接受了新華社記者採訪。他表示，由於場地有盲區，這次比賽特意增加了盲區裁判，這在以往的大賽中也是很少見的。裁判組由於身處高視角，導致他們無法看清商春鬆當時的動作，所以給了一個3分的扣分。



“作為場地這里的裁判，我清楚地看到商春鬆雖然有輕微的頭與地面的接觸，但並不是那麼嚴重。所以經過技術委員會和裁判組集體討論，以及視頻回放後，大家一致認為這個分數當時扣得太多了，所以對打分進行了調整，這也是符合規定的。”周俊說。



29歲的商春鬆說：“我希望能為中國隊拿下這枚金牌，去推廣中國的跑酷。跑酷比較自由，你可以把自己的想法加入到跑酷的動作當中，沒有條條框框。”



1996年出生的商春鬆於2010年進入中國體操隊，2016年裡約奧運會上獲得體操女團季軍。2022年她開始接觸跑酷項目，去年為中國跑酷隊拿下世界杯和世錦賽首金。