“十四五”以來數字中國建設取得顯著成就

8月14日，國務院新聞辦公室在北京舉行“高質量完成‘十四五’規劃”系列主題新聞發布會。國家發展改革委黨組成員、國家數據局局長劉烈宏，國家數據局副局長沈竹林，國家數據局副局長陳榮輝，國家數據局副局長夏冰介紹“十四五”時期數字中國建設發展成就，並答記者問。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月14日電／據新華社報導，國家發展改革委黨組成員、國家數據局局長劉烈宏14日在國新辦舉行的“高質量完成‘十四五’規劃”系列主題新聞發布會上介紹，“十四五”時期，我國全面深化數據要素市場化配置改革，加快數字化綠色化協同轉型發展，推動數字中國建設取得顯著成就。



劉烈宏表示，“十四五”時期我國數字基礎設施實現長足發展，我國數字基礎設施在規模、技術等方面處於世界領先地位。截至2025年6月底，5G基站總數達到455萬個，千兆寬帶用戶達2.26億戶，算力總規模位於全球第二，有力帶動經濟社會發展。



針對我國在高端芯片、操作系統等方面自主可控不足的問題，劉烈宏介紹，經過多年持續攻堅，數字領域突破了一批關鍵核心技術，這些問題逐步解決，展現出我國顯著的發展成績。我國集成電路加快布局，形成覆蓋設計、製造、封裝測試、材料和裝備的完整產業鏈；國產操作系統加速崛起，鴻蒙系統生態設備總量突破11.9億台，為手機、汽車、家電等1200多類產品裝上“智能中樞”；我國人工智能綜合實力實現整體性、系統性躍升，人工智能專利數量占全球總量的60%，人形機器人、智能終端等領域不斷突破。



“十四五”以來，我國數據產業規模快速增長。據國家數據發展研究院研究，2024年，全國數據企業數量超過40萬家，數據產業規模達5.86萬億元，較“十三五”末增長117%；截至2024年底，我國軟件收入規模較2020年增長80%，規模以上電子信息製造業增加值增長超70%。



劉烈宏表示，“十四五”以來，我國體系化推進數據要素市場化配置改革，打出了一套政策“組合拳”，推動海量數據優勢不斷轉化為國家競爭新優勢。



“展望‘十五五’，我們有信心、有能力在數字中國建設的征程上取得更大成就，推動數據要素賦能經濟社會發展，讓全體人民更好共享數字化發展紅利。”劉烈宏說。