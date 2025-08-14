“綠水青山”釋放暑期文旅消費新活力

中評社北京8月14日電／據新華社報導，今年暑期，伴隨氣溫升高，“清涼游”“避暑游”等休閑方式頗受大眾歡迎，全國多地依托生態優勢、自然景觀，不斷創新打造消費場景，拓展文旅體驗，使“涼資源”變成了“熱經濟”，為地方文旅發展不斷注入新活力。



在湖南漣源，龍山國家森林公園“清涼游”活力湧動，景區結合獨特的自然風光，打造多種親水消費業態，遊客們體驗漂流、溯溪、露營等活動，盡享夏日清涼。



在位於重慶東部的石柱土家族自治縣六塘鄉，森林露營基地成為了市民遊客避暑游玩的好去處。暑假期間，每天有超2000名遊客來到這裡，體驗各種森林旅遊項目的同時，還可以打卡網紅“刀片公路”。



在山東淄博，博山溶洞憑借獨特的喀斯特地貌和常年18℃的恒溫環境，成為遊客避暑納涼的“天然空調房”。人們穿梭在形態各異的鐘乳石之間，感受大自然的鬼斧神工。



在甘肅白銀，水川濕地公園水光瀲灩，旅遊小火車載著遊客緩緩穿行，為這片濕地平添幾分愜意與靈動。近年來，白銀市依托黃河流經境內258公里的天然生態走廊，完善基礎設施，持續推動鄉村旅遊提質升級。



今年暑期來臨之際，中國氣象局發布16條全國暑期避暑旅遊路線，涉及21個省（自治區、直轄市）的60餘個市。美團旅行數據顯示，7月以來，“避暑游”搜索量環比上漲近200%。



高溫之下，新模式、新場景、新業態不斷激蕩起“清涼產業”新勢能，“綠水青山”釋放出文旅消費的新活力。

