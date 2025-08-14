去年我國數據生產量在全球占比超四分之一

中評社北京8月14日電／據新華社報導，國家數據局副局長陳榮輝8月14日在國新辦舉行的“高質量完成‘十四五’規劃”系列主題新聞發布會上介紹，2024年我國數據生產量達41.06澤字節（ZB），縱向看較“十三五”末翻了一番多，橫向看在全球占比達26.67%。人均數據生產量是“十三五”末的2.2倍。