【
大
中
小
】 【
打 印
】
去年我國數據生產量在全球占比超四分之一
http://www.CRNTT.com
2025-08-14 17:16:11
中評社北京8月14日電／據新華社報導，國家數據局副局長陳榮輝8月14日在國新辦舉行的“高質量完成‘十四五’規劃”系列主題新聞發布會上介紹，2024年我國數據生產量達41.06澤字節（ZB），縱向看較“十三五”末翻了一番多，橫向看在全球占比達26.67%。人均數據生產量是“十三五”末的2.2倍。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
北方大數據交易中心添國際夥伴
(2025-08-04 11:25:12)
“碼上停車”讓車位申請更方便
(2025-06-08 17:15:18)
理大結合AI與數據科學 推動海運智能化
(2025-05-16 16:51:53)
大數據揭開違規用權“隱身衣”
(2025-03-30 11:16:32)
新竹清華秀大數據分析 學霸愛挑戰性高課程
(2025-02-11 15:37:52)
北京國際大數據交易所發布數據要素系列成果
(2025-01-20 15:52:33)
構建多元化的人工智能訓練數據供給體系
(2025-01-17 13:38:03)
數字辦夥HKIIT推動資訊科技培訓
(2025-01-08 11:14:58)
保障企業敢用數、會用數、用好數
(2025-01-06 13:27:33)