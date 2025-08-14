理大青少年研究指導計劃發掘學生科研興趣

中評社北京8月14日電／據大公網消息，香港理工大學（理大）致力為青少年提供多元學習機會，培育具國際視野的創新科研人才。理大第五屆“青少年研究指導計劃”成功舉辦，吸引147名來自97間本地及國際學校的高中生參加。在約70名來自不同學院及學系的理大學者指導下，學生參與一系列研究項目，發掘對科研的興趣。



本年度計劃共設31個專題研究項目，在理大學者的指導下，學生在四個月內進行專題研究，參與研究設計、采集數據、文獻分析及報告等。參加者有機會參觀相關實驗室和教研設施，探索理大多元化的本科課程，提早為未來升學及選科做好準備。



參加者：激勵投身科研意向



理大協理副校長（環球合作）、環球事務總監沈岐平教授表示，“青少年研究指導計劃”讓中學生在理大學者的帶領下，親身參與科研過程，並有機會在國際會議上展示研究成果，充分展現他們的研究質素和潛力。希望借此計劃激發學生對科研的熱忱，成為研究人員，推動具影響力的創新研究。



在理大護理學院學者指導下，八位分別來自沙田培英中學、聖母無玷聖心書院、李寶椿聯合世界書院、英基沙田學院、弘立書院、港大同學會書院、恩主教書院和潔心林炳炎中學的學生，以“青少年心理健康與抗逆力”為題進行研究。她們完成理大“心理彈跳站”（ReST Hub）提供的“Mission ReST”抗逆力培訓課程，瞭解及掌握如何建立抗逆力，並在現有框架外設計出一套結合環境調適與遊戲化元素的創新方案，透過創造輕鬆的環境和互動化體驗，幫助青少年增強抗逆力。她們分享表示，透過計劃學習進行定量與定性研究，參與問卷設計、采集數據和分析等工作。研究過程不僅提升科研實踐能力，更加深對心理健康的認識，體會到培養抗逆力的重要性。



來自香港國際學校和天主教崇德英文書院的兩位學生，進行“利用人工智能研究波士頓地區長時間序列植被物候變化”為題的研究。學生透過構建深度學習模型，有效重建植被動態的季節軌跡，偵測區域的物候變化趨勢。同學指出，在導師悉心指導下，學習植被物候學，並掌握衛星數據處理及編程技術。項目獲得“從太空看地球創新挑戰賽”的優異獎及最具創意獎，激勵未來繼續投身科研領域。

