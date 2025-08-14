教大PGDE畢業生平均月薪3.7萬創新高

中評社北京8月14日電／據大公網消息，香港教育大學（教大）昨日（13日）公布最新畢業生就業調查報告。數據顯示，修讀教育榮譽學士課程的畢業生中，有95.8%於畢業後三個月內成功獲聘或選擇繼續進修，就業平均月薪34931元；至於修讀學位教師教育文憑課程（PGDE）的畢業生中，有93.5%成功獲聘或繼續進修，就業平均起薪點為36989元，兩者皆創歷年新高。



教大學生事務處於9月至12月進行畢業生就業情況的調查，在2024年的調查中，成功訪問了448名全日制教育榮譽學士課程畢業生，及123名學位教師教育文憑課程的應屆畢業生，合共571人，回應率為85.7%。



是次就業調查亦訪問了489名就讀“教育相關學科課程”的畢業生，包括創意藝術與文化榮譽文學士、語文研究榮譽文學士、特殊教育榮譽文學士、人工智能與教育科技榮譽理學士、行政管理榮譽理學士、綜合環境管理榮譽理學士及心理學榮譽社會科學學士。當中86.3%受訪畢業生成功獲聘或選擇繼續進修，就業平均起薪點為20570元。



運動科學及教練課程 36人爭一額



教大學生事務長楊志豪教授表示，儘管社會對教師資格的要求日益提高，但此次調查數據顯示教大畢業生在教育界具有競爭力，當中就讀教育榮譽學士課程的畢業生，在教育界別受聘比例由去年93.5%上升至今年的95.4%。



教大教務長曾寶強教授指出，根據最近公布的大學聯招次輪改選結果，教大的課程深受學生歡迎，其中“運動科學及教練榮譽理學士及體育教育榮譽學士”及“文化傳承教育與藝術管理榮譽文學士及中國歷史教育榮譽學士”等課程競爭激烈，分別每36人及35人競逐一個名額。

