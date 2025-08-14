DSE成績覆核 聖保羅男女中學再誕狀元

中評社北京8月14日電／據大公網消息，中學文憑試（DSE）成績覆核結果昨日公布，考評局回復查詢指，今屆再增多一位狀元，合共有17位狀元。當中“超級狀元”及“終極狀元”人數則維持不變，分別是10人及1人。新增狀元為聖保羅男女中學的考生曾銘聰，將入讀港大醫學院的內外全科醫學士。



曾因哮喘入院 立志從醫



曾銘聰在英文科及物理科上訴成功，成績由5*變成5**，由“探花”變成“狀元”。對於兩科都覆核成功他感到喜出望外。他表示，本來於英文的閱讀、聆聽及綜合能力與口語卷均取得5**，惟寫作卷僅得4，而覆核成績後成功由4升至5，英文科大分亦由5*升至5**；而除了英文及物理科外，亦有就本來5*的數學延伸部分單元二（M2）提出成績覆核，但未成功。不過，他亦指出對本來的成績已十分滿意，加上DSE覆核的成功率並不高，所以沒有抱太大期望，對於有兩科能上訴成功已感到十分驚喜。



對於入港大讀醫，曾銘聰指是經過慎重的考慮，特別是三年級時有增潤學年，及海外交流研究等機會。而之所以會立志從醫，源於他小時候曾因哮喘發作入院，家人告知他“再遲多少少入院會好嚴重”，自此便十分希望學醫，升上中學接觸理科後亦對醫科愈來愈有興趣。



曾銘聰把佳績歸功於努力。他平日會規劃時間表，定下每日溫習的目標。他建議未來DSE考生溫習需“張弛有度”，避免過度消耗。他曾因日程過於密集而感到不適，後來決定將每日的溫習時間減至不多於8小時，並會在適當時間休息。

