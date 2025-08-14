中國國際大學生創新賽首設港澳區賽

中評社北京8月14日電／據大公網消息，8月12日至13日，中國國際大學生創新大賽（2025）港澳區域賽在香港中文大學隆重舉行。13日上午，香港特別行政區行政長官李家超、教育部部長懷進鵬出席區域賽“智能醫藥”組比賽活動並講話。教育部、香港特別行政區政府、中央政府駐香港特別行政區聯絡辦公室、香港中文大學、華南理工大學等單位有關負責人，港澳兩地參賽師生代表參加活動。



來自香港大學等六所香港高校的31個大學生創新創業專案、澳門大學等四所澳門高校的16個大學生創新創業專案參加港澳區域賽，按照有關領域分組進行了比賽。



中國國際大學生創新大賽由教育部會同中央統戰部、中央網信辦、國家發展改革委、工業和信息化部、人力資源社會保障部、農業農村部、中國科學院、中國工程院、國家知識產權局、共青團中央等10個部門，每年聯合一個省級人民政府共同主辦，自2015年以來，每年舉辦一次。今年的大賽由河南省人民政府聯合主辦，賽事規模和品質再創新高，共有國內外161個國家和地區、5673所學校的619萬個專案、2443萬名學生報名參賽，其中國外有157個國家和地區的2166所學校、17297個專案、57166人報名參賽，實現哈佛大學、牛津大學、史丹福大學、麻省理工學院、劍橋大學等世界百強高校全覆蓋，成為“百國千校千萬人”的全球最具影響的創新實踐大平台。



習近平主席高度重視和關心大賽，2017年8月15日，給大賽“青年紅色築夢之旅”大學生回信，勉勵廣大青年學生扎根中國大地瞭解國情民情，在創新創業中增長智慧才幹，在艱苦奮鬥中錘煉意志品質，在億萬人民為實現中國夢而進行的偉大奮鬥中實現人生價值，用青春書寫無愧於時代、無愧於歷史的華彩篇章。2024年10月16日，習近平主席再次給大賽參賽學生代表回信，充分肯定大賽在促進學生創新實踐、增進中外青年友誼方面的重要作用，勉勵廣大青年學生弘揚科學精神，積極投身科技創新，為促進中外科技交流、推動科技進步貢獻青春力量。



李家超：支持更多青年追夢圓夢



香港特別行政區行政長官李家超在致辭中指出，大賽首次在港舉辦港澳區域賽，體現了中央對香港青年工作和科創發展的高度重視。他希望港澳學子把握國家發展機遇，將創新智慧融入粵港澳大灣區建設，貢獻香港所長，服務國家所需。香港特別行政區政府將持續優化科技創新生態，支持更多青年追夢圓夢。

