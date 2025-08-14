孖胎孕婦主動脈撕裂 中大威院團隊救三命

中評社北京8月14日電／據大公網消息，一名懷孖胎25周的孕婦去年6月突發胸痛，被送到威爾斯親王醫院並確診急性主動脈撕裂。由於個案屬極危急並非常罕見，香港中文大學醫學院與威院組成跨專科團隊，包括心胸外科、婦產科、麻醉科及深切治療科，於短時間內商議出最適合的緊急救治方案，最後成功為孕婦進行主動脈根部置換術修補主動脈，幸保孕婦及其胎兒三人性命。報告已刊登在國際心胸外科醫學期刊《The Annals of Thoracic Surgery》。



孕婦術後六周產健康孖寶



整個手術在4小時35分鐘內完成。孕婦在術後恢復迅速，術後第四天離開深切治療病房，第八天已經可以轉至普通病房繼續觀察，並於術後第17天出院。六星期後，她於懷孕第31周順利生產，孖胎平安出世。



中大醫學院外科學系心胸外科組教授兼威爾斯親王醫院心胸外科主任黃鴻亮表示，極少手術是需要同時拯救三個生命，不論手術和麻醉的複雜性都是需要十分有經驗的跨專科團隊應付，同時亦要兼顧術後的加護措施，以確保孕婦的復元和隨後的生產。



黃鴻亮指出，整個手術分秒必爭，團隊當時選擇利用混合生物心瓣及人造血管進行主動脈根部置換術，代替傳統的大血管分件縫合式，成功節省超過15分鐘的心臟停頓時間。這是一個十分成功的例子，展示在處理複雜性極高的手術時，能夠在短時間內組成跨專科團隊是十分重要。



婦產科潘昭頤教授表示，救治方案取決於懷孕周數，需要同時兼顧孕婦和胎兒的安全，通常26周或以上會先取出胎兒，再為孕婦施手術。由於少於26周的胎兒在此情況取出的生存率低，指引建議醫生為孕婦先修復受損的主動脈，其後才生產。



麻醉及深切治療學系黎敏玲醫生表示，團隊將孕婦的身體向左傾側，避免她的下腔靜脈受壓迫，再進行全身麻醉。在應用心肺體外循環機前後，團隊利用心臟超聲波時刻監察心臟情況，亦需要精細計算麻醉劑量，以保持孕婦維持較高血壓，並精確控制她的凝血指數。

