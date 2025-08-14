“無國界記者”借所謂“新聞自由”詆毀香港

中評社北京8月14日電／據大公網消息，壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》三間相關公司涉嫌串謀勾結外國勢力及刊印煽動刊物案，控辯雙方將於今日開始結案陳詞。然而，反華組織“無國界記者”企圖借案件抹黑香港。事實上，該組織一直是西方反華勢力的急先鋒，長期借所謂“世界新聞自由指數”詆毀香港。



咨詢委員是黎法律團隊成員



“無國界記者”英國咨詢委員之一的Caoilfhionn Gallagher，正是黎智英所謂國際法律團隊的核心成員。2020年“無國界記者”還曾向黎智英頒發過年度“新聞自由特別獎”，表彰其所謂“對新聞自由的貢獻”。



而“無國界記者”成員白奧蘭（Aleksandra Bielakowska）曾在去年4月欲來港旁聽黎智英案被拒絕入境，隨即借故抹黑《維護國家安全條例》，又誣稱香港新聞自由受損、已成為“危險地區”。



但該組織東亞辦事處執行長艾瑋昂卻成功入境，令白奧蘭的抹黑瞬間變成笑話一樁。



“無國界記者”起家於1985年的法國，多年來標榜“捍衛新聞自由”，對各國進行所謂新聞自由程度排名，但這份報告並不客觀也沒有公信力，已成為美西方用以抹黑中國的政治工具。



公開資料顯示，“無國界記者”曾接受美國國家民主基金會、美國國際開發署及著名反華勢力金主索羅斯資助，美國中央情報局也一直向其提供資金支持。該組織記者也曾承認，自2005年起接受美國國家民主基金會每年3.5萬歐元資助。



2006年，“無國界記者”被踢爆發表所謂的“人權報告”前，都要先經過美國政府的指引和審核。有法國參議員批評“無國界記者”長期收受美國資金，只“關心美國討厭的國家”，卻對歐美國家的新聞自由“不屑一顧”。“無國界記者”作為美國“打手組織”的本質，可謂暴露無遺。