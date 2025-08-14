外力借黎案抹黑香港　特區政府強烈譴責

中評社北京8月14日電／據大公報報導，特區政府昨日對外部勢力，包括反華傳媒機構，就黎智英涉及《香港國安法》案件，以及其羈押情況的抹黑言論，表示強烈不滿及反對。他們污蔑和攻擊特區政府的險惡用心昭然若揭，必須嚴厲直斥其非，以正視聽。



政府發言人指出，特區政府已多次強調，由於黎智英所涉及的法律程序尚在進行中，任何人均不應評論有關案件以圖干預法院獨立進行審判，否則可能構成妨礙司法公正。雖然如此，外部勢力和反華媒體仍繼續顛倒是非、公然抹黑香港特區的司法制度和審訊，企圖美化犯罪行為及向特區法院施壓。\大公報記者 龔學鳴



發言人重申，懲教署一直極為重視在囚人士的安全及健康。不論在囚人士的身份、年齡和國籍，署方一直致力為其提供安全、人道、合適和健康的羈管環境，包括提供良好的通風環境、合適和及時的醫療支援。有需要的在囚人士也會獲轉介到診專科醫療人員或至公立醫院繼續跟進。懲教署也設有一系列機制，例如透過獨立訪客（即太平紳士）定期巡視的安排，以確保在囚人士的權利獲得保障。懲教署處理黎智英相關事宜，均採取上述安排，與其他在囚人士無異。



代表律師證實黎獲適切待遇



發言人強調，事實上，黎智英的代表律師早已澄清，清楚指出黎智英在獄中一直獲得適切的治療和待遇，但反華勢力卻選擇對有關事實和證據視而不見，繼續其別有用心的卑劣政治操作，特區政府對此表示強烈不滿及反對。發言人重申，有關黎智英與其他囚犯中止交往的安排，一直是根據黎智英本人的意願並由懲教署經考慮所有相關因素後依法安排的。這些反華勢力企圖借黎智英被單獨監禁一事作出失實言論，攻擊特區政府，用心險惡。



發言人還表示，香港國安法第五條和《維護國家安全條例》第2條明確訂明防範、制止和懲治危害國家安全犯罪，應當堅持法治原則，並保障犯罪嫌疑人、被告人和其他訴訟參與人依法享有的辯護權和其他訴訟權利。香港國安法及《維護國家安全條例》訂明的危害國家安全的罪行精準針對危害國家安全的行為，清楚訂明構成有關罪行的元素和刑罰。香港特區執法部門一直根據證據、嚴格依照法律，以及按有關人士或單位的行為而採取執法行動，與涉事人士或組織的政治立場、背景或職業無關。”特區的執法、檢控及司法機關在處理危害國家安全犯罪案件時，均會嚴格遵循香港國安法第四十二條第一款的規定，公正，及時辦理有關案件。每宗案件由提出檢控直至審訊完成所需的時間，視乎多項因素而定。控辯雙方會跟從法庭給予的指示，確保及時審理有關案件。

