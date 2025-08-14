電腦節下周五開鑼　推“20元快閃搶”精品

中評社北京8月14日電／據大公網消息，香港電腦通訊節將於下周五（22日）起，一連四日在灣仔會展中心舉行，今屆設有超過800個展位，逾200間參展商，入場人士憑正價門票可獲贈10至500元不等現金消費券，同時推出隨機“20元快閃搶”活動，可以20元購買電子產品；首2000名入場旅客可獲消費券。今屆活動加多項入工智能（AI）元素，包括機械人展示及探索體驗區，並擴大年輕化元素，除了加強電競活動，邀請台灣職業棒球啦啦隊“樂天女孩”到場表演。



入場可獲贈現金消費券



今屆電腦通訊節以“AI無界.商機無限”為主題，展覽占地約21萬平方呎，場內設有“AI及數碼轉型專區”，並會舉行人工智能主題論壇，由大型科技企業代表主講，探討AI在工作、生活及產業上的應用；同時設有“機械人體驗區”，展示多款機械人，入場人士可以近距離認識機械人的功能和應用場景，瞭解機械人如何協助提升生活質素。



電腦節於首三日早上10時至晚上9時開放，最後一天提早在晚上七時關門，成人入場費35元。主辦單位昨日表示，將全力結合消費與商機，再次推出廣受歡迎現金消費券計劃，憑正價門票入場的人士，獲贈10至500元不等的現金消費券，可於參與計劃的攤位無限制使用。旅客憑有效旅遊證件可以免費領取門票，首2000名旅客更可額外獲得100元消費券。



加入多項年輕化元素



翻查優惠產品清單，逾百件產品以會場限售價發售，例如一款電競級效能手提電腦，86折發售；也有智能視訊門鈴，低至35折，僅售344元，每日限購兩台。主辦單位預期，部分持票人士提早排隊搶購限量特價貨品，展覽首日早上首300名入場市民，將按序獲得大會派發的“號碼籌”，確保公平參與機會。



香港電腦商會副主席王志強表示，今年活動將加入多項年輕化元素，包括電競活動“eSports Summer Fun”，以及台灣職業棒球啦啦隊“樂天女孩”到場表演，希望結合科技和娛樂，以更年輕化的方式，吸引不同年齡層人士入場。