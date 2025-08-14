“兒子”致電索保釋金 醒目婆婆識破報警

中評社北京8月14日電／據大公報報導，“猜猜我是誰”電話騙案肆虐多年，令不少長者頻頻受騙，損失慘重，惟近日出現案情大逆轉，有長者識破騙案助報警拘人。本周一（11日）上午，1名78歲婆婆接獲自稱是其兒子的不明來歷電話，訛稱因涉及1宗刑事案件而遭警方拘留，要求事主支付10萬元保釋金，並會安排人員上門收款。事主起初信以為真，但在籌備款項期間察覺有異，經與家人確認後識破是“猜猜我是誰”騙局，迅速向西區警署報案。



兩騙徒收款時被捕



警方隨即展開埋伏行動，同日中午，2名騙徒現身向婆婆交收款項時，當場被捕，婆婆未有損失。經調查，2名持雙程證來港的被捕內地男子均為年齡28歲，分別報稱任職內地銷售員及工廠工人，現正被扣留調查。二人事前互不相識，較早前於網上見到招攬揾快錢廣告，指完成任務後會有1000至2000元人民幣報酬，於是甘受詐騙集團操控來港犯案。



警方將深入追查2人是否涉及其他同類案件，以及是否有在逃同黨。警方表示，今次是西區警署於2個月內第二次偵破有騙徒親自上門收取現金騙款的電騙案。警方重申絕不會要求市民向非警務人員、以任何形式繳交保釋金或其他費用。警方留意到，此類騙案一般針對低警覺性的長者。受害人通常知道有電騙手法的存在，但因擔心家屬安危，一時情急而受騙。警方提醒，即使是“親友”來電，只要提到轉賬或索取金錢，務必親身或通過視頻通話驗證身份。



警方呼籲市民，家中如有獨居長者，家屬可在固網電話附近或當眼位置張貼警方防騙信息，提醒長者提高警覺，避免墮入騙徒陷阱。今次案件中，事主正因為一直有留意警方的防騙宣傳，未有被騙徒乘虛而入。市民如有懷疑，應立即致電警方防騙易熱線18222尋求協助，以及善用“防騙視伏App”的可疑來電警示，如發現潛在詐騙或網絡安全風險，“防騙視伏App”會即時發出警示，以提防詐騙及網絡陷阱。

