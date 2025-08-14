全球RGB-Mini LED陣營初步成型

中評社北京8月14日電／據新華社報導，2025年柏林國際電子消費品展覽會(IFA 2025)將於9月5日在德國柏林開幕，海信將攜RGB-Mini LED電視新品參展。



2025年被視為電視行業的“RGB-Mini LED元年”。今年1月，海信在CES發布RGB三維控色液晶顯示技術，推出116英寸RGB-Mini LED電視UX，這款產品於4月上市，成為該領域已量產機型。隨後，三星、索尼等全球電視行業巨頭相繼入場競逐RGB-Mini LED。進入8月以來，三星宣布將在IFA上發布其首款採用RGB-Mini LED技術的115英寸RGB Micro LED電視，索尼也宣稱自研RGB高密度LED顯示系統參展。業內分析認為，從年初海信“一枝獨秀”到9月“群芳爭艶”，全球電視行業巨頭集體加注RGB-Mini LED，意味著這項新型顯示技術的全球陣營已初步形成，其市場布局與技術迭代進程正受到行業廣泛關注。



海信RGB-Mini LED突破性地採用紅、綠、藍三原色獨立背光源，突破了行業長期受限於“單一控光”的傳統顯示模式，創新性地增加了色度維度的精準控制，實現了從“控光”到“光色同控”的重大升級。其自研信芯AI畫質芯片H7可實現108bits光色精控和15680點高精色彩控制，讓RGB-Mini LED達到97%的BT.2020超高色域，比 QD-OLED提升6%以上，比QD-Mini LED提升16%以上，同時色彩體積比QD-Mini LED提升20%以上，比 QD-OLED提升3%以上，帶來紅色更正、綠色更准、藍色更透的自然色彩表現。同時，RGB-Mini LED還兼具超高亮度、超廣視角和超低能耗，完美契合市場對極致畫質的追求，代表了未來顯示技術的發展方向。



有分析認為，海信在RGB-Mini LED領域的突破，推動了中國企業在下一代顯示技術的創新發展，將對未來高端電視格局產生深遠影響。

