神舟二十號航天員乘組將於近日擇機出艙
2025-08-14 17:12:23
中評社北京8月14日電／據中國載人航天微信公眾號消息，根據計劃安排，神舟二十號航天員乘組將於近日擇機實施第三次出艙活動。
自北京時間2025年6月26日圓滿完成第二次出艙活動以來，神舟二十號航天員乘組先後送別天舟八號、迎來天舟九號，完成了站內環境監測、設備檢查維護、物資清點整理和出艙活動準備等工作，承擔的空間生命科學與人體研究、微重力基礎物理和空間新技術與應用等領域實（試）驗任務穩步推進。
目前，空間站組合體運行穩定，神舟二十號航天員乘組身心狀態良好，已做好出艙活動各項準備工作。
