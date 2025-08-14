極端天氣頻襲亞洲　城大專家提八大策略

中評社北京8月14日電／據香港文匯報報導，香港天文台本月內五度發出黑色暴雨警告，創下歷史新高。面對亞洲地區極端天氣事件頻發，包括破紀錄降雨、颱風侵襲及持續熱浪等現象，國際頂尖氣候專家提出應對氣候變遷的八項關鍵策略。香港城市大學能源及環境學院院長Benjamin Horton強調，未來三十年的政策抉擇將直接影響香港的居住環境、經濟穩定性及國際地位。自2025年4月來港定居以來，Horton親身經歷多起極端氣候事件，包括刷新八月單日降雨量紀錄的黑色暴雨，以及強颱風韋帕帶來的狂風暴雨。基於這些觀察，他提出八大策略幫助香港建設“氣候智慧城市”。



根據香港天文台統計資料，酷熱天氣日數持續攀升，寒冷天數則大幅減少。2024年更成為自1884年有紀錄以來最炎熱的一年。亞洲各地同樣面臨氣候變遷衝擊。2024年，新加坡出現122天危險高溫；韓國七月遭遇破紀錄的“熱帶夜”現象；中國南北部及首都北京則遭受暴雨引發的嚴重洪災。Horton表示：“這些絕非偶發事件，而是明確且持續惡化的氣候型態。氣候變遷已非未來預測，而是正在香港真實上演的現況。”



針對香港老舊密集的城市建設、高度依賴能源進口等現狀，加上近期區域極端天氣頻傳，Horton強調香港必須立即採取行動。他認為只要具備決心與領導力，這八項行動方案不僅適用於香港，也可在新加坡、北京、首爾等大都市發揮成效。



為此，他香港未來三十年概述八項策略性優先事項：



（一）強化氣候科研



深入理解環境變遷，保護社區安全，為地球永續發展提出創新解決方案。

