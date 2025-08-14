民建聯美領館外抗議　譴責美所謂人權報告

中評社北京8月14日電／據文匯網消息，民建聯強烈不滿及堅決反對美國國務院發布的所謂“2024年度國別人權報告”，詆毀香港維護國家安全的法律和抹黑香港人權法治狀況。



民建聯副主席周浩鼎、陳學鋒、副秘書長葉文斌，及立法會議員何俊賢、顏汶羽、梁熙、李世榮及聯同多名區議員，今日（14日）下午冒雨到美國駐港澳總領事館請願，指自香港國安法和《維護國家安全條例》實施以來，本港市民、各組織及機構等依法享有的權利自由，均得到充分保障。而“一國兩制”框架下的法治化、市場化、國際化營商環境，讓香港繼續吸引全球資本，今年上半年香港新股市場共集資逾千億港元，融資規模居全球首位，不僅讓香港繼續成為亞洲金融核心，更是全球高質量企業及資本的首選地，反映國際社會對“一國兩制”及香港的安全的投資環境的充分認可及信任。因此，美國一再妄議香港情況，提出的所謂年度人權報告，妄圖干預香港依法施政、破壞香港法治和社會繁榮穩定，其污衊和攻擊香港的險惡用心，注定不會得逞。



無論美國如何蠻橫無理，對國家的發展及香港的繁榮穩定，進行無底線制裁打壓，民建聯定必繼續堅定不移地支持特區政府，履行維護國家安全的責任，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，同時依法保障香港市民的權利和自由。