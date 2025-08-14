【
中行：人民幣在港結算量飆5.3倍
http://www.CRNTT.com
2025-08-14 16:57:25
中評社北京8月14日電／據文匯網消息，全球離岸市場70%以上的人民幣支付通過香港進行結算，其中大部分通過中國銀行（03988）旗下中銀香港（02388）擔任結算機構的香港人民幣實時支付結算系統（RTGS）完成。中國銀行表示，作為香港唯一人民幣業務清算行，積極承擔使命，將香港打造成為集團清算行業務的管理中樞，2024年中銀香港人民幣結算量同比增長5.3倍。
