業界：提升防洪實力有助香港經濟穩定

中評社北京8月14日電／據文匯網消息，2025年7月下旬，香港遭遇連續多日的強降雨天氣，單日降雨量高達350毫米，多個地區刷新近百年紀錄。香港工程裝飾商會會長、工程界社促會副主席呂迪祈表示，這場極端氣候事件，不僅是對天文台氣象監測與預警能力的實戰檢驗，更是對城市防洪基礎設施的一次壓力測試。值得關注的是，香港在此次事件中不僅實現零死亡，經濟損失亦相對有限，顯示出長期基建投入、科技應用與管理協作所構築的防災韌性，對維持城市經濟穩定具有直接價值。



從全球主要城市的經驗來看，極端降雨常伴隨高昂的人命與經濟代價。2014年，日本廣島在24小時內錄得350毫米雨量，引發土石流，造成70餘人罹難；2021年，美國紐約在330毫米的暴雨衝擊下，因排水系統超負荷導致地下空間被淹，造成多人死亡與交通癱瘓。相比之下，香港在同等級降雨中核心商業區得以正常運作，背後是多年來高標準防洪設計的成果。



呂迪祈指，香港的排水系統以“200年一遇”降雨事件作為設計基準，遠高於倫敦、紐約等普遍採用的“100年一遇”標準。系統可承受每小時超過200毫米的降雨，而此次最大時雨量為158毫米，運作始終維持在安全範圍內。核心設施包括：全長11公里、深度150米的港島西雨水排放隧道，能直導山區徑流入海；以及容量6萬立方米的跑馬地蓄洪池，為低窪地區提供關鍵的洪水調蓄能力。這些基建的聯合作用，有效降低了城市運行中斷的風險，並避免了重大財產損失。



防洪韌性與金融中心地位



呂迪祈稱，香港的防洪優勢不僅來自工程硬件，更得益於科技化管理的成熟度。渠務署建立的“智慧防洪系統”在此次事件中發揮了核心作用。全港逾三百個實時感測器，每五分鐘更新水位與雨量數據，並在達到預警閾值時自動啟動防洪閘門與泵站，實現快速反應。人工智能洪水模擬技術則能提前72小時預測淹水熱點，讓資源部署更具前瞻性。8月初，系統成功預測黃大仙龍翔道的積水風險，相關部門提前封閉行車線並啟動抽排措施，最終將影響降到最低。



香港的防洪體系並非依賴單一設施，而是形成了立體化、多層次的排水網絡，包括地表明渠、隱藏於市區主幹道下的箱形暗渠，以及深海排放隧道。這種分層設計能將洪水快速分流，避免潮水回流與內澇風險。在此次降雨中，即便新界北部局部地區出現短暫積水，中環、金鐘等核心金融區依然維持正常營運，銀行、證券及保險等高附加值行業的日常運作沒有受到實質干擾，間接避免了因業務中斷帶來的經濟損失。

