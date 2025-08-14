就業數據不好看？白宮：考慮修改統計方式

中評社北京8月14日電／據大公報綜合報導，美媒13日爆料稱，白宮正在考慮修改美國聯邦政府就業數據的統計方式。美國總統特朗普此前因就業數據“不好看”而解僱勞工統計局局長麥肯塔弗，並提名被視為“自己人”的保守派經濟學家安東尼接班。美媒指出，安東尼專業能力不足，以吹捧特朗普出名，更提議暫停發布月度就業報告。特朗普政府對勞工統計局的幹預，加劇外界對美國經濟數據可靠性的質疑。有分析指出，如果這些數據受到政治操縱，將幹擾美國政府機構和企業決策、打擊市場信心，還可能在減息問題上誤導美聯儲。



特朗普11日提名保守派智庫傳統基金會聯邦預算中心首席經濟學家安東尼，出任美國勞工統計局局長。安東尼4日接受霍士新聞採訪時曾批評勞工統計局的統計方式，並表示該局應暫停發布月度就業報告，僅發布季度數據。這一建議引發強烈爭議，美媒表示，此舉“史無前例”，將導致公眾與市場失去瞭解經濟健康狀況的重要信息來源。



白宮新聞秘書萊維特12日被問到月度就業報告會否繼續發布時說，特朗普政府“希望如此”。但她同時證實，特朗普正在研究統計就業數據的方式。白宮發言人羅傑斯說，安東尼將“優先考慮提高調查回覆率和實現數據收集方法的現代化，以提高勞工統計局數據的準確性”。特朗普的顧問摩爾預計，改革重點將是改變就業報告的編製方式。前財政部官員赫夫鮑爾擔憂，特朗普任命的人選將刻意選擇對特朗普有利的方式來解讀數據或發布聲明。



政府裁員 勞工統計局陷困境



美國勞工統計局通過兩項獨立調查統計就業數據，其一是針對約6萬戶家庭的月度家庭調查，其二是覆蓋約12萬家美國企業的商業調查。該局於每月第一個周五上午發布就業報告。本月1日，勞工統計局發布的7月非農業部門新增就業崗位數量不及預期，5月和6月新增就業崗位數量也大幅下調。這一大幅度調整引發特朗普強烈不滿，隨即解僱時任局長麥肯塔弗，並毫無根據地指控其“出於政治目的操縱數據”。特朗普公開和私下都抱怨就業數據被設計成在“政治上傷害他”，尤其針對大幅修正的數據，難以支持他重返白宮後美國“經濟起飛”的論點。



美國經濟與政策研究中心聯合創始人貝克指出，低迷的就業數據符合美國經濟增長疲軟的現實，而這是由特朗普政府加徵關稅、裁減聯邦僱員和削減資金導致的。勞工統計局前局長比奇和格羅申承認該局在統計數據時遇到問題，但與政治無關。比奇提到，該局的調查回覆率一直在下降，目前已低於70%。格羅申說，在經濟承壓時期，中小企業回覆率下降是常見現象。

