閩粵大部分受台風“楊柳”衝擊用戶已恢復供電

中評社香港8月14日電／記者14日從國家電網、南方電網獲悉，受台風“楊柳”衝擊，福建、廣東部分地區停電。截至14日8時，福建電網97%受災用戶恢復供電，廣東電網80%受災用戶也已復電。



今年第11號台風“楊柳”的中心於8月14日0時30分前後在福建漳州漳浦縣沿海登陸，登陸時中心附近最大風力11級（30米/秒，強熱帶風暴級）。



受台風登陸正面襲擊，福建部分電力設施受損。國網福建電力迅速組織力量開展搶修復電工作。經過供電員工晝夜連續奮戰，截至14日8時，福建電網受台風天氣影響97%以上用戶已恢復供電。



新華社報導，本次台風期間，國網福建電力提前集結搶修隊伍667支、搶修人員10385人，並跨區調派應急搶修隊伍預置到可能受災的地區；組織供電員工及時開展易澇地區配電站房特巡特護，整治可能影響輸電、配電線路安全的易飄物、超高樹竹等，檢查加固邊坡、河流旁的杆塔基礎。



台風登陸後，國網漳州供電公司按照“先近後遠、先利庫後採購”的原則有力保障應急搶修物資需求，為快速復電做好準備。搶修過程以“先復電、後搶修”為原則，採取“先主後次、先急後緩、先易後難，高低壓同步”的策略，在受災嚴重的漳浦地區，通過提前預設的發電車、移動電站對鎮政府、大中型小區等重要敏感用戶進行復電，並連夜進行搶修，保障防汛抗台指揮部可靠用電，保證整個漳浦抗災搶險工作有序進行。



在台風過境的廣東省，有2萬多戶用戶受災停電。截至14日8時，近80%受災用戶已恢復供電。南方電網累計出動人員36016人次，搶修車輛5208台次，全力開展電網運行、特巡特維等保供電和災後復電搶修各項工作。



南方電網將持續密切監測研判台風動態，全方位、全鏈條、全過程落實各項防禦和應急措施，加強閩粵聯網、線路走廊密集區域和交叉線路的安全防範，做好客戶台風應急提醒和服務，持續加強與屬地政府各部門應急聯動，全力防範應對災害風險。