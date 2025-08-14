日本大阪地鐵停駛　3萬人一度滯留世博會場

中評社香港8月14日電／日本大阪地鐵中央線昨晚故障，連接世博會場夢洲站與市區的地鐵一度全面停駛，約3萬人一度滯留會場內，部分人要在會場過夜。共同社報導，截至今早，有36人懷疑因為中暑或其他不適送院。



香港電台援引報導，列車服務於當地昨晚9時半左右暫停，直至今日清晨5點25分恢復。受事件影響，世博會今早推遲入場時間，是4月世博會開幕以來，首度延遲入場。



日本國際博覽會協會今早召開記者會就事件公開道歉，大阪地鐵就解釋，停運可能是軌道旁向中央線列車供電的線路發生短路，導致停電。