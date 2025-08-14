澳門氣象局發出黑色暴雨警告　低窪地嚴重水浸

中評社香港8月14日電／澳門氣象局發出黑色暴雨警告信號，預料雨勢將會維持，低窪地區有嚴重水浸。



據香港電台報導，澳門氣象局說，氹仔及路環個別氣象站曾錄得每小時累積雨量接近110毫米。治安警表示，氹仔波爾圖街、潮州街等因水浸封閉。消防局呼籲市民留在室內安全場所，遠離山邊、低窪及水浸區域，切勿逗留地庫或地下空間，注意安全。