兩岸媒體遼寧行　探尋共同歷史記憶

全國台聯2025年兩岸媒體人遼寧行啟動儀式（中評社 陳思遠攝） 中評社沈陽8月15日電（記者 陳思遠）8月14日晚，由全國台聯主辦的2025年兩岸媒體人遼寧行活動在沈陽啟幕。來自海峽兩岸及香港的20餘名記者和台灣青年自媒體人，將在沈陽、丹東、盤錦、大連等地開展為期六天的採訪活動，重溫東北抗聯烽火歲月，全面瞭解抗美援朝光輝歷史，感受現代化綠色生態農業魅力，探訪企業綠色轉型成就。



全國台聯副會長楊毅周在啟動儀式上致辭表示，全國台聯堅持“兩岸一家親”理念，致力於增進兩岸同胞共識、情感與福祉，促進兩岸關係發展。遼寧作為抗戰歷史重要見證地、東北振興核心承載區及兩岸交流的重要一方，歷史文化豐富、改革成果豐碩。當前台海形勢嚴峻，兩岸媒體肩負打破信息壁壘、讓台灣同胞看到真實大陸、反映兩岸交流親密關係、扭轉不實信息的使命。他期待兩岸媒體人能排除干擾，挖掘共同歷史記憶，展現民族復興潮流，為促進兩岸和平發展、融合發展和祖國統一貢獻力量。



遼寧省台聯黨組書記趙冰冰在致歡迎辭時指出，遼寧與台灣血脈相連，更有著共同的抗爭記憶，正因這段歷史，當年無數台灣同胞北上遼寧謀生，扎根於此，成為新中國建設的參與者、見證者，也讓遼寧成為北方台胞聚居最多的省份之一。期待兩岸三地的媒體人以開放包容、銳意創新的姿態，通過獨立的思考、客觀的筆觸，講好遼寧故事，以小見大，傳遞中國為人類文明進步貢獻的中國智慧、中國方案、中國力量。



此外，遼寧省台辦副主任齊志介紹了遼寧省對台交流合作的基本情況。她指出，台商在遼投資領域正從傳統製造業向高新技術產業、精細化工、現代農業、現代畜牧業等拓展，投資比例逐年擴大。遼寧省秉持“兩岸一家親”理念，通過組織文化交流、青年主題活動，搭建平台，增進台胞文化認同，並為台青來遼實習、就業創造條件，助力其追夢圓夢。同時，遼寧持續加大服務力度，優化營商環境，向台商台企宣講中央涉台政策，落實惠台政策，在投資、升學、就醫等方面提供便利，解決實際困難。



據悉，全國台聯的兩岸媒體人大陸行活動自2016年創辦以來，至今已經舉辦9屆。此次兩岸媒體人在遼寧將參訪“九·一八”歷史博物館、抗美援朝紀念館、萬忠墓、日俄監獄舊址等地，並採訪抗戰台胞後代。活動將持續至8月20日。

