楊流昌：蘊——學佛隨筆之六

楊流昌 中評社香港8月15日電（作者 楊流昌）難得回到鄉間老屋小住。晨起推窗，見樓下老牆根的苔痕又漫過了半塊磚。雨落的時候，青瓦上的水線串成珠子，順著瓦當“叮咚”墜進石槽——這石槽裡的水，從前年春天接的第一捧新綠，到現在沉澱的琥珀色，不過是從指縫漏下的光陰。忽然想起小時候母親教我的《心經》：觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄。舍利子，色不異空，空不異色，色即是空，空即是色，受想行識，亦複如是……依佛陀開示，世間一切有情眾生，都是由色、受、想、行、識這五類要素暫時聚合而成，旋即又散，這些要素，佛稱之為“蘊”。佛經還說，色如聚沫，受如水泡，想如陽焰，行如芭蕉，識如幻事，眾緣和合無自性，如眼前的雨水，住少時還，尋複隨涸，而我們的生命，何嘗不就是這樣一場流水的遊戲？



色蘊：皮囊裡的山河



色蘊作為物質身體的積聚，常被視為生命的牢籠。人們執著於這副皮囊的安逸與享受，卻不知它不過是剎那生滅的因緣和合。去年秋日在寒山寺遇見一位老和尚，他正蹲在放生池邊給錦鯉餵食。我見他袈裟洗得發白，膝蓋處補著粗布補丁，便笑說"師父這身子骨，可比不得廟裡鎏金的菩薩。他抬頭時眼尾堆著笑紋：“施主可知，當年鑒真和尚東渡，六次過海，雙目失明還在念‘山川異域，風月同天’？他的色身早成了渡船，倒比我們這些完完整整的凡夫，更懂山河的真意。”



老和尚的開示使我想起蘇軾被貶黃州時，曾在《定風波》裡寫過“竹杖芒鞋輕勝馬”。那時他裹著粗布衫，踩著芒鞋在雨裡走，別人覺得狼狽，他卻笑“誰怕”。色蘊揭示物質現象的本質是無常無自性，我們的身體何嘗不是如此？我們原是父母精血、天地因緣和合的產物，今日健壯，明日可能衰朽，此刻完整，彼時難免殘缺，像春天的柳絮，風一吹便散。可我們總把它當城牆，怕風雨打濕，怕歲月磨損。執著於色蘊的實在性，無異於將水中撈月當作真實的月亮。認識到色蘊的空性，我們便能從對自己的過度關心中解放出來，不再為身體的變化和人生的短暫而焦慮不安。學鑒真、學東坡，把色身當作載夢的舟——船會舊會漏，但載過的月光與星星，都在心裡亮著。

