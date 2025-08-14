美財長：半導體對華銷售收入上繳金模式或推廣

中評社香港8月14日電／日經新聞報導，美國財政部長貝森特8月13日針對作為允許美國半導體巨頭向中國出口的回報、要求向美國政府上繳銷售收入的15%這一機製表示，“不久後在其他產業也能看到”。這一發言表明剛剛公佈的對華出口“上繳金”模式有可能擴展到其他產業。



美國總統特朗普11日宣佈，英偉達和美國AMD將向美國政府上繳面向中國銷售的人工智慧（AI）半導體收入中的15%。



貝森特13日在接受美國彭博電視台採訪時表示，“（新機制）目前是（面向半導體企業的）單獨事例，但我們可以將這種模式作為測試加以推廣”。



雖然具體設想的產業等詳細內容尚未公佈，但依賴對華出口的產業有可能不得不承擔鉅額負擔。



在由美國國會跨黨派成員組成的“美中經濟與安全審查委員會”的報告中，作為中美技術競爭的領域，除了尖端半導體之外，還列舉了人工智慧模型、量子電腦和生物技術。



這些都是美國具備優勢的領域，美國政府可能會採取措施保護相關產業。軍事、航空和太空等與安全保障直接相關的產業也或將被設想在內。在美國國內，有預測稱，僅英偉達和AMD兩家企業，美國政府收取的手續費就有可能達到數十億美元。



美國白宮發言人萊維特在12日的記者會上表示，上繳金的機制目前是“僅限於（英偉達和AMD）兩家企業的措施”，在此基礎上表示“關於法律上的連貫性和制度，美國商務部還在進行調整”。



關於新方式，特朗普政權內部也不能說鐵板一塊，因為這種方式也可以說是出賣國家安全，面臨強烈批評。



特朗普第一屆政權時期通過的《出口管制改革法》（ECRA）規定，在提交出口許可和申請文件時，政府“不得向企業收取手續費”。如果以半導體出口許可為條件要求獲得上繳金，則有可能違反該規定。



由跨黨派組成的美國國會眾議院“中國問題特別委員會”民主黨委員克里希納穆爾蒂強烈譴責稱，“這是給安全保障定價”。關於上繳金機制，他表示“存在特朗普政府必須立即回答的重大疑問，包括法律依據、（徵收的）資金的用途、是否在與聯邦國會商議之後引入等”。



美國政府以安全保障方面的擔憂為由，於2022年針對AI半導體實施了嚴格的對華出口管制。英偉達通過推出降低性能的半導體而繞過了管制，但美國政府4月設置了更嚴格的管制。