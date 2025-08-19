快評：藍營拚反罷免全勝　綠營恐有更大災難

中評社快評／台灣第二波大罷免投票倒數４天，藍委顏寬恒18日晚間於台中市沙鹿區大本營舉行造勢晚會，與會出席盧秀燕、基隆市長謝國樑、“立法院副院長”江啟臣、藍委楊瓊瓔及大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人，一起守護民主、反惡罷。



726大罷免首波投票國民黨24席“立委”全都守住，還有7位藍委面臨第二波投票，7件罷免案合併“核三重啟公投”在8月23日投票。台中市有3席“立委”包括顏寬恒、江啟臣、楊瓊瓔面臨罷免挑戰。選前黃金周，民進黨中央、地方民代攜手狂掃台中罷區5市場，懇請選民823出門投下罷免同意票。



南投縣長許淑華日前接受廣播節目《千秋萬事》專訪時指出，民進黨的目標是拉掉一席是一席，不要掛蛋就好，尤其南投“立委”游顥是第一屆“立委”，通過門檻較低，被罷團視為頭號目標；馬文君則是次要目標，長期被扣“親中”的紅帽子，“所以這次兩個區域委員，我們都會應戰！”



目前的形勢是﹐在規模縮小、藍營基層實力強、勝選氣勢延續等三個條件下，罷免方更難罷免成功，藍營７席全守住的機率高，很可能7：0再度完封罷免。



外界普遍認為，綠營推動的大罷免可能全敗，民意傾向明確，這是對執政的民進黨的警訊，社會關心還有許多更重要的“國家議題”。如台大教授左正東所預言，民進黨若不懸崖勒馬，恐有更大災難在前方。請拭目以待。