快評：80年前今日　日本投降！

中評社快評／80年前今日，1945年8月15日，在中華民族上下一心奮勇抵禦入侵者，在美國分別對日本廣島和長崎投下原子彈數日後，日本天皇昭和對國民發表電台講話，宣佈日本無條件投降。



1945年9月2日，參加對日作戰的同盟國舉行接受日本投降簽字儀式，日本代表在無條件投降書上簽字，中、美、英等9國代表相繼簽字，接受日本投降。至此，中國抗日戰爭勝利結束，台灣光復，回歸祖國。



中華人民共和國成立後，中央人民政府政務院、國務院先後將1945年9月2日，即日本政府簽署投降書的次日（即9月3日），定為“九三抗戰勝利紀念日”。2014年2月27日，第十二屆全國人民代表大會常務委員會第七次會議決定將9月3日確定為“中國人民抗日戰爭勝利紀念日”，每年9月3日國家均舉行紀念活動。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。台灣光復是抗戰勝利的重要成果，也是戰後國際秩序的重要組成部分。台灣光復的歷史無可辯駁地證明台灣是中國領土不可分割的一部分，兩岸同胞是休戚與共的命運共同體。



中國人民抗日戰爭，是中華民族歷史上最偉大的衛國戰爭，是每個中國人、包括台灣同胞都不能忘記的歷史。日本投降的背後，有著國人多少哀痛與血淚，有著多少英雄兒女的奮勇與犧牲。抗日戰爭期間，3500多萬同胞傷亡，大半個中國被日軍踐踏，930餘座城市先後被佔，4200萬難民無家可歸。那段血與淚的歷史，中國人永遠不會忘記、不能忘記！



80年前的今日日本投降了，日本軍國主義陰魂卻至今不散；80年前台灣光復了，“台獨”分裂勢力卻不斷歪曲歷史、切割主權。前事不忘，後事之師。山河重振，物阜民豐，當知來之不易。珍惜和平，同時應警鐘長嗚，隨時準備痛擊侵略者和分裂者！