劉宗夏：藍白建立可行的合作機制至關重要

中評社台北8月15日電（作者 劉宗夏）日前黃國昌表態投入新北市長選舉，但是也表達823過後以及等到國民黨主席確認，將用最大的誠意，跟國民黨尋求合作的可能性跟方式。他也表達為了2028讓賴清德下台，民眾黨願意與國民黨一起共同努力。的確，2028想要政黨輪替，藍白之間坦誠無私的合作絕對是重中之重！



如何建立公平、務實，可行的合作機制？地方議員跟“中央”民代、縣市長選舉性質不同，可能要有不同的考量，“中央”民代跟縣市長只能共同推舉，除了表面的民調聲望之外，還需要考量地方的接受度，如果只是民調高但是地方反對聲浪大，也必須要避免。



未來藍白怎麼合作，不只是藍白的事，全台灣都在看！如果合作的方式能夠取得多數台灣人的認可，2028政黨輪替的機率就相當高，因為除了藍白各自的鐵票，中間選民的觀感會決定最終的勝負，廣義的中間選民其實相當大一塊，包括了理性派和西瓜派。



中間選民不代表沒有政治立場，但他們不是任何政黨的鐵票，他們可能偏藍、偏綠或偏白，他們也有可能在特定情況下去教訓原本支持的政黨，或者理性判斷為了大局著想而改變支持的對象；理性的中間選民，想法會在他們的政治立場、價值觀跟整個大局之間擺盪，最後作出理性的政治判斷；而西瓜派不喜歡輸的感覺，會觀察趨勢走向，靠向勢好勢大的一方。



很難精準的量化中間選民的理性派跟西瓜派，因為很少有人會承認自己是西瓜派，多數人都喜歡被認為是理性客觀，但是他們有類似的性質，那就是都會受到關鍵事件的影響，而決定投票意向。

